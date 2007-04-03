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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3174317531763177
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:43

  Кучинелли написав:Из перечисленного кроме Нир и Космос ничего не брал бы.Почему это очень долго.Есть алгоритм оценки актива.Как нибудь напишу. ранее писал.Импринтеру в личку писал.Нужно учитывать много факторов и весь рынок в т ч.


Я думаю здешнее сообщество будет благодарно Вам, если предоставите свой список перспективных монет из топ 100 коинмаркеткапа. Понятно, что не как руководство к действию, а как совет присмотреться и больше поизучать их экосистемы и дальнейшее развитие.
Есть мнение что btc может упасть до 10-12к и начнется рост. Возможный рост до 100к и выше, но как далеко он вырастет никто не знает. Смена медвежьего рынка на бычий - осень 2023, 2024 год, либо дальше, зависит от множества факторов
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02

Patr1ot

Вы кстати очень красиво написали.Кратко изложили суть той точки , в кот находится крипторынок.
По монетам, и особенно топ 100, имхо LINK,ICP,NEAR,GRT,ROSE - это с большей уверенностью.С меньшей - MINA,FIL.Т е это или фундаментальные проекты или перспективные блокчейны.Но я сам имею другую тактику и часто торгую более рисковыми и более волатильными монетами из секторов геймфи, дефи.Повторю, что ранее говорил - успех будет ближе , если уметь быстро перестраиваться.не нужно ни на чём зацикливаться.
Кучинелли
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