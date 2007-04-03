Додано: Чет 29 гру, 2022 14:41

V2 написав: Було б дуже цікаво почитати! Було б дуже цікаво почитати!

Я исхожу из того,что нормальный человек не станет вкладывать тысячи долларов по совету дяди васи, даже если вася блогер с тясячами подписчиков и т д.Поэтому для принятия решения нужно много и тщательно поработать.1 - оценка по ТА - графики на разных таймфреймах для пар с долларом и с биткойном2 - торговые идеи других участников. в основном на Трейдингвью3 - ютуб и телеграмм каналы с описаниями от самих команд проекта и от других авторов, твиттер4 - такие параметры, как - капитализация, токеномика, хаи, возраст проекта, наличие кошельков, мостов5 - инвесторы, цена и объёмы раундов по привлечению средств, с кем сотрудничают6 - и ещё масса информации. которую хотя бы выборочно нужно проанализировать на сайтах:коинмаркеткап, коингеко, мессариНу вот уже потом вы сами сможете принять решение о растрате своих денег.К сожалению , несмотря на тщательность выбора, бывают и ошибки и неожиданности в виде банкротств, взломов, делистингов и т д.Поэтому никогда не вкладывайте чужие заёмные. жизненно важные для вас и вашей семьи деньги.