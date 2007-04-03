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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 13:43
Кучинелли написав:
Из перечисленного кроме Нир и Космос ничего не брал бы.Почему это очень долго.Есть алгоритм оценки актива.Как нибудь напишу. ранее писал.Импринтеру в личку писал.Нужно учитывать много факторов и весь рынок в т ч.
Я думаю здешнее сообщество будет благодарно Вам, если предоставите свой список перспективных монет из топ 100 коинмаркеткапа. Понятно, что не как руководство к действию, а как совет присмотреться и больше поизучать их экосистемы и дальнейшее развитие.
Есть мнение что btc может упасть до 10-12к и начнется рост. Возможный рост до 100к и выше, но как далеко он вырастет никто не знает. Смена медвежьего рынка на бычий - осень 2023, 2024 год, либо дальше, зависит от множества факторов
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Patr1ot
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02
Patr1ot
Вы кстати очень красиво написали.Кратко изложили суть той точки , в кот находится крипторынок.
По монетам, и особенно топ 100, имхо LINK,ICP,NEAR,GRT,ROSE - это с большей уверенностью.С меньшей - MINA,FIL.Т е это или фундаментальные проекты или перспективные блокчейны.Но я сам имею другую тактику и часто торгую более рисковыми и более волатильными монетами из секторов геймфи, дефи.Повторю, что ранее говорил - успех будет ближе , если уметь быстро перестраиваться.не нужно ни на чём зацикливаться.
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:18
Кучинелли написав: Patr1ot написав:
А что скажете про такие монеты как Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO),
NEAR Protocol (NEAR), Trust Wallet Token (TWT). Считаются довольно перспективными. Такие старички как Neo, Dash, Eos и ряд других ушли на второй план, хотя конечно еще могут дать иксы
Из перечисленного кроме Нир и Космос ничего не брал бы.Почему это очень долго.Есть алгоритм оценки актива.
Как нибудь напишу. ранее писал.Импринтеру в личку писал.Нужно учитывать много факторов и весь рынок в т ч.
Було б дуже цікаво почитати!
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V2
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:41
V2 написав:
Було б дуже цікаво почитати!
Я исхожу из того,что нормальный человек не станет вкладывать тысячи долларов по совету дяди васи, даже если вася блогер с тясячами подписчиков и т д.Поэтому для принятия решения нужно много и тщательно поработать.
1 - оценка по ТА - графики на разных таймфреймах для пар с долларом и с биткойном
2 - торговые идеи других участников. в основном на Трейдингвью
3 - ютуб и телеграмм каналы с описаниями от самих команд проекта и от других авторов, твиттер
4 - такие параметры, как - капитализация, токеномика, хаи, возраст проекта, наличие кошельков, мостов
5 - инвесторы, цена и объёмы раундов по привлечению средств, с кем сотрудничают
6 - и ещё масса информации. которую хотя бы выборочно нужно проанализировать на сайтах:коинмаркеткап, коингеко, мессари
Ну вот уже потом вы сами сможете принять решение о растрате своих денег.К сожалению , несмотря на тщательность выбора, бывают и ошибки и неожиданности в виде банкротств, взломов, делистингов и т д.Поэтому никогда не вкладывайте чужие заёмные. жизненно важные для вас и вашей семьи деньги.
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:47
Кучинелли написав:Patr1ot
Вы кстати очень красиво написали.Кратко изложили суть той точки , в кот находится крипторынок.
По монетам, и особенно топ 100, имхо LINK,ICP,NEAR,GRT,ROSE - это с большей уверенностью.С меньшей - MINA,FIL.Т е это или фундаментальные проекты или перспективные блокчейны.Но я сам имею другую тактику и часто торгую более рисковыми и более волатильными монетами из секторов геймфи, дефи.Повторю, что ранее говорил - успех будет ближе , если уметь быстро перестраиваться.не нужно ни на чём зацикливаться.
В долгострок думаю эфир мало что переиграет.
Думаю и бинансовские проекты тоже покажут себя топами.
Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
Мина есть активность у розрабов, проект не сдох. Но будет ли апсайт? Ну и токеномика по моему не сильно способствует росту. Механизма сжигания сообственно нет зато инфляция 7%, что немало
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