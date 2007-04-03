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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 гру, 2022 13:43
Кучинелли написав:
Из перечисленного кроме Нир и Космос ничего не брал бы.Почему это очень долго.Есть алгоритм оценки актива.Как нибудь напишу. ранее писал.Импринтеру в личку писал.Нужно учитывать много факторов и весь рынок в т ч.
Я думаю здешнее сообщество будет благодарно Вам, если предоставите свой список перспективных монет из топ 100 коинмаркеткапа. Понятно, что не как руководство к действию, а как совет присмотреться и больше поизучать их экосистемы и дальнейшее развитие.
Есть мнение что btc может упасть до 10-12к и начнется рост. Возможный рост до 100к и выше, но как далеко он вырастет никто не знает. Смена медвежьего рынка на бычий - осень 2023, 2024 год, либо дальше, зависит от множества факторов
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Patr1ot
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02
Patr1ot
Вы кстати очень красиво написали.Кратко изложили суть той точки , в кот находится крипторынок.
По монетам, и особенно топ 100, имхо LINK,ICP,NEAR,GRT,ROSE - это с большей уверенностью.С меньшей - MINA,FIL.Т е это или фундаментальные проекты или перспективные блокчейны.Но я сам имею другую тактику и часто торгую более рисковыми и более волатильными монетами из секторов геймфи, дефи.Повторю, что ранее говорил - успех будет ближе , если уметь быстро перестраиваться.не нужно ни на чём зацикливаться.
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:18
Кучинелли написав: Patr1ot написав:
А что скажете про такие монеты как Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO),
NEAR Protocol (NEAR), Trust Wallet Token (TWT). Считаются довольно перспективными. Такие старички как Neo, Dash, Eos и ряд других ушли на второй план, хотя конечно еще могут дать иксы
Из перечисленного кроме Нир и Космос ничего не брал бы.Почему это очень долго.Есть алгоритм оценки актива.
Как нибудь напишу. ранее писал.Импринтеру в личку писал.Нужно учитывать много факторов и весь рынок в т ч.
Було б дуже цікаво почитати!
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V2
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:41
V2 написав:
Було б дуже цікаво почитати!
Я исхожу из того,что нормальный человек не станет вкладывать тысячи долларов по совету дяди васи, даже если вася блогер с тясячами подписчиков и т д.Поэтому для принятия решения нужно много и тщательно поработать.
1 - оценка по ТА - графики на разных таймфреймах для пар с долларом и с биткойном
2 - торговые идеи других участников. в основном на Трейдингвью
3 - ютуб и телеграмм каналы с описаниями от самих команд проекта и от других авторов, твиттер
4 - такие параметры, как - капитализация, токеномика, хаи, возраст проекта, наличие кошельков, мостов
5 - инвесторы, цена и объёмы раундов по привлечению средств, с кем сотрудничают
6 - и ещё масса информации. которую хотя бы выборочно нужно проанализировать на сайтах:коинмаркеткап, коингеко, мессари
Ну вот уже потом вы сами сможете принять решение о растрате своих денег.К сожалению , несмотря на тщательность выбора, бывают и ошибки и неожиданности в виде банкротств, взломов, делистингов и т д.Поэтому никогда не вкладывайте чужие заёмные. жизненно важные для вас и вашей семьи деньги.
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:47
Кучинелли написав:Patr1ot
Вы кстати очень красиво написали.Кратко изложили суть той точки , в кот находится крипторынок.
По монетам, и особенно топ 100, имхо LINK,ICP,NEAR,GRT,ROSE - это с большей уверенностью.С меньшей - MINA,FIL.Т е это или фундаментальные проекты или перспективные блокчейны.Но я сам имею другую тактику и часто торгую более рисковыми и более волатильными монетами из секторов геймфи, дефи.Повторю, что ранее говорил - успех будет ближе , если уметь быстро перестраиваться.не нужно ни на чём зацикливаться.
В долгострок думаю эфир мало что переиграет.
Думаю и бинансовские проекты тоже покажут себя топами.
Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
Мина есть активность у розрабов, проект не сдох. Но будет ли апсайт? Ну и токеномика по моему не сильно способствует росту. Механизма сжигания сообственно нет зато инфляция 7%, что немало
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lrs7719
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Додано: Чет 29 гру, 2022 19:36
Кучинелли
Благодарю за столь развёрнутый ответ и обязательно подумаю о Вашем предложении. Но вместо полнолуний и подобных явлений можно подумать и сопоставить слова Чанпэн Чжао и, например, обновление Shanghai в марте. И сделать выводы. И эти выводы будут просто теорией, которая сработает или не сработает.
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Vlad_SozInv
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:41
Vlad_SozInv написав:
обновление Shanghai в марте
Я вас уверяю, что это событие никак не повлияет на криптоиндустрию.Пару дней будут об этом заголовки статей.А в тексте будет анонс о следующем обновлении.......
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 гру, 2022 21:44
Кучинелли написав:
.Ранее писал что есть уровень вплоть до 5, сейчас маячит около 8, ниже 10 уже зашли.
Солана уже 8,Х.Кроме неё падают многие монеты на её блокчейне.Помню не давно был тут хлопчик, который интересовался кроссовками Степн.Так вот токен GMT летит с такой же скоростью.
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Кучинелли
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Додано: Чет 29 гру, 2022 22:56
Кучинелли
Да уж, 8,5 прошла незаметно. Неуспел даже копеечный ордерок отменить...
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чик
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Додано: Чет 29 гру, 2022 23:16
чик
а я вот к DYDX присматриваюсь уже почти по баксу ...
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IMPRINTER
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