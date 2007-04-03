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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3175317631773178
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

IMPRINTER написав:чик

а я вот к DYDX присматриваюсь уже почти по баксу ...
Разлоки шо капец

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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