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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:09
IMPRINTER написав:чик
а я вот к DYDX присматриваюсь уже почти по баксу ...
Разлоки шо капец
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Alex_V_K_79
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