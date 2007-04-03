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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:09
IMPRINTER написав:чик
а я вот к DYDX присматриваюсь уже почти по баксу ...
Разлоки шо капец
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:38
пачем будем брать салану? па 5 ?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:13
IMPRINTER написав:
пачем будем брать салану? па 5 ?
хорошо её штивает, вже продал и поставил апять 8и5...
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:34
чик написав: IMPRINTER написав:
пачем будем брать салану? па 5 ?
хорошо её штивает, вже продал и поставил апять 8и5...
ну так виталик же твитнул там что-то по солане )
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