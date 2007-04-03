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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:09
IMPRINTER написав:чик
а я вот к DYDX присматриваюсь уже почти по баксу ...
Разлоки шо капец
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 00:38
пачем будем брать салану? па 5 ?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:13
IMPRINTER написав:
пачем будем брать салану? па 5 ?
хорошо её штивает, вже продал и поставил апять 8и5...
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чик
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:34
чик написав: IMPRINTER написав:
пачем будем брать салану? па 5 ?
хорошо её штивает, вже продал и поставил апять 8и5...
ну так виталик же твитнул там что-то по солане )
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:05
vitaxa2006 написав:
TWT дал 100 иксов за год, с осени 2021 по осень 2022, можно было, вложив 1к, за год получить 100к.
Восени 2021 TWT в районі 1 долара, восени 2022 в районі 1 долара.
Можна для нубів - шо це за казочки про 100х?
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vkstsk
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:30
Кучинелли написав:
По монетам, и особенно топ 100, имхо LINK,ICP,NEAR,GRT,ROSE - это с большей уверенностью
цікавий перелік.
марк ту маркет маєш скільки збитків по цьому "портфелю"? десь -70% чи менше бо усрєдняв )) ?
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vkstsk
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:41
vkstsk написав: Кучинелли написав:
По монетам, и особенно топ 100, имхо LINK,ICP,NEAR,GRT,ROSE - это с большей уверенностью
цікавий перелік.
марк ту маркет маєш скільки збитків по цьому "портфелю"? десь -70% чи менше бо усрєдняв )) ?
Ну так зараз як раз триває стадія накопичення. Хто заважає брати ці монети, або інші на дні. Можливо це не самі низькі значення їх можливої ціни, але непогана, як на мене, точка входу. А чи дадуть вони ікси, це вже як пощастить.
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Patr1ot
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:00
vkstsk написав: vitaxa2006 написав:
TWT дал 100 иксов за год, с осени 2021 по осень 2022, можно было, вложив 1к, за год получить 100к.
Восени 2021 TWT в районі 1 долара, восени 2022 в районі 1 долара.
Можна для нубів - шо це за казочки про 100х?
Помилився, не 100х, а 10х з початку 2021 р.
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:50
vkstsk написав:
марк ту маркет маєш скільки збитків по цьому "портфелю"? десь -70% чи менше бо усрєдняв )) ?
если у тебя убыток 70%, то усредняй, если деньги есть, можешь просто пересиживать.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:48
Кучинелли
Заскринил ваше мнение.спасибо за перечень токенов
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