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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3176317731783179
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 01:21

  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
Rack
 
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  #<1 ... 3176317731783179
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