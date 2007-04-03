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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 01:21
lrs7719 написав:
Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
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