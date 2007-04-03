могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 01:21
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:34
И вам спасибо за отзыв.К сож многие люди ведут себя совсем не так, пытаются поспорить ниочём, потроллить, привести какой нибудь глупый пример от просмотренного ролика дяди васи.Единицы понимают, что за несколькими строчками текста скрыта огромная работа в течении долгого времени.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:37
Может быть что угодно.Но в тек момент ICP на падении рынка показал себя великолепно, процент просадки гораздо меньше других.Ну с FIL они долгое время шли вровень, а сейчас грубо 3 на 4.Т е на более 30% устойчивее.
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