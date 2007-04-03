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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3176317731783179
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 01:21

  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:34

  efs_yuzko написав:Кучинелли
Заскринил ваше мнение.спасибо за перечень токенов


И вам спасибо за отзыв.К сож многие люди ведут себя совсем не так, пытаются поспорить ниочём, потроллить, привести какой нибудь глупый пример от просмотренного ролика дяди васи.Единицы понимают, что за несколькими строчками текста скрыта огромная работа в течении долгого времени.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:37

  Rack написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).


Может быть что угодно.Но в тек момент ICP на падении рынка показал себя великолепно, процент просадки гораздо меньше других.Ну с FIL они долгое время шли вровень, а сейчас грубо 3 на 4.Т е на более 30% устойчивее.
Кучинелли
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