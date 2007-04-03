могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 01:21
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:34
И вам спасибо за отзыв.К сож многие люди ведут себя совсем не так, пытаются поспорить ниочём, потроллить, привести какой нибудь глупый пример от просмотренного ролика дяди васи.Единицы понимают, что за несколькими строчками текста скрыта огромная работа в течении долгого времени.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:37
Может быть что угодно.Но в тек момент ICP на падении рынка показал себя великолепно, процент просадки гораздо меньше других.Ну с FIL они долгое время шли вровень, а сейчас грубо 3 на 4.Т е на более 30% устойчивее.
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:40
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
И я, спасибі и всех с Новым Годом
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Додано: Суб 31 гру, 2022 15:02
Вот тут неистово плюсую. С наступающим, и, давайте не дадим ветке умереть в следующем году. Это помимо само-собой разумеющихся проклятий в адрес пуйла и компании, и пожеланий здоровья всем близким, и стойкости перенести без последствий (моральных и физических) все происходящее.
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:45
Всех коллег с Новым годом.Удачи и профита.И настроение и доброжелательность как сейчас пусть всегда остаются.И конечно победы нам в следующем году.
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