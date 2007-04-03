|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 гру, 2022 01:21
lrs7719 написав:
Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:34
efs_yuzko написав:Кучинелли
Заскринил ваше мнение.спасибо за перечень токенов
И вам спасибо за отзыв.К сож многие люди ведут себя совсем не так, пытаются поспорить ниочём, потроллить, привести какой нибудь глупый пример от просмотренного ролика дяди васи.Единицы понимают, что за несколькими строчками текста скрыта огромная работа в течении долгого времени.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1378
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:37
Rack написав: lrs7719 написав:
Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
Может быть что угодно.Но в тек момент ICP на падении рынка показал себя великолепно, процент просадки гораздо меньше других.Ну с FIL они долгое время шли вровень, а сейчас грубо 3 на 4.Т е на более 30% устойчивее.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1378
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 13:40
efs_yuzko написав:Кучинелли
Заскринил ваше мнение.спасибо за перечень токенов
И я, спасибі и всех с Новым Годом
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
-
Alex_V_K_79
-
-
- Повідомлень: 294
- З нами з: 15.12.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:02
Кучинелли написав:
Может быть что угодно.
Вот тут неистово плюсую. С наступающим, и, давайте не дадим ветке умереть в следующем году. Это помимо само-собой разумеющихся проклятий в адрес пуйла и компании, и пожеланий здоровья всем близким, и стойкости перенести без последствий (моральных и физических) все происходящее.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 273
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 гру, 2022 17:45
Всех коллег с Новым годом.Удачи и профита.И настроение и доброжелательность как сейчас пусть всегда остаются.И конечно победы нам в следующем году.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1378
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 січ, 2023 23:04
IMPRINTER написав:
пачем будем брать салану? па 5 ?
вполне соглашусь . но ближе к концу 2023 , даже можно по 2-3 дол. Вы не против ?
ПС не торговал ее весь прошлый цикл. Взял по 9-9,50 на отскок до 30 .
Будем смотреть ...
-
efs_yuzko
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 02.12.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|102143
|246163710
|
|
|7975
|22878499
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|6
|93471
|
|