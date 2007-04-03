efs_yuzko написав:Кучинелли Заскринил ваше мнение.спасибо за перечень токенов
И вам спасибо за отзыв.К сож многие люди ведут себя совсем не так, пытаются поспорить ниочём, потроллить, привести какой нибудь глупый пример от просмотренного ролика дяди васи.Единицы понимают, что за несколькими строчками текста скрыта огромная работа в течении долгого времени.
lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
могут быть проблемы с регуляцией, как до дела дойдет( а рано или поздно дойдет).
Может быть что угодно.Но в тек момент ICP на падении рынка показал себя великолепно, процент просадки гораздо меньше других.Ну с FIL они долгое время шли вровень, а сейчас грубо 3 на 4.Т е на более 30% устойчивее.
Вот тут неистово плюсую. С наступающим, и, давайте не дадим ветке умереть в следующем году. Это помимо само-собой разумеющихся проклятий в адрес пуйла и компании, и пожеланий здоровья всем близким, и стойкости перенести без последствий (моральных и физических) все происходящее.
Vlad_SozInv написав:Добрый всем вечер. Я здесь новичок и не совсем знаю как правильно - писать в общую тему или создавать свою. Но на этом форуме я в поиске партнёра по крипто. Особенно готов пообщаться с тем, кто знает почему движение на рынке крипто может начаться с 3 января - добро пожаловать в частные сообщения. Всем прибыли.
Привет, Влад.Ну как дела с партнёрами?И завтра хотя бы к позднему вечеру сможешь что то проанализировать и прокомментировать?Мы ждём движение на крипторынке с твоей подачи.
lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... Экосистема млять нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)