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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3177317831793180
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:37

  osafly написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.



Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... :lol: Экосистема млять :wink: нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)
Зображення
Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:50

  Rack написав:
  osafly написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.



Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... :lol: Экосистема млять :wink: нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)
Зображення
Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже.


Смешнее догкоина нет ничего. Да он вначале и задумывался как стёб и кринж. А Илон Маск любит подурачиться, и сейчас DOGE топ 8 конимаркета..
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  #<1 ... 3177317831793180
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