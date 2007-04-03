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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3177317831793180 Додано: Вів 03 січ, 2023 00:37 osafly написав: lrs7719 написав: Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального. Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.





Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... Экосистема млять нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)

Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти...Экосистема млятьнипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте) Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже. Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже. Rack Повідомлень: 274 З нами з: 29.01.09 Подякував: 42 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 09:50 Rack написав: osafly написав: lrs7719 написав: Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального. Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.





Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... Экосистема млять нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)

Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти...Экосистема млятьнипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте) Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже. Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже.



Смешнее догкоина нет ничего. Да он вначале и задумывался как стёб и кринж. А Илон Маск любит подурачиться, и сейчас DOGE топ 8 конимаркета.. Смешнее догкоина нет ничего. Да он вначале и задумывался как стёб и кринж. А Илон Маск любит подурачиться, и сейчас DOGE топ 8 конимаркета.. Patr1ot Повідомлень: 234 З нами з: 22.03.16 Подякував: 36 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 15:58 osafly



Привет критикану. Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущие У меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеей Короче. очень нестандартный актив. Привет критикану.Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущиеУ меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеейКороче. очень нестандартный актив. Кучинелли

Повідомлень: 1381 З нами з: 30.11.17 Подякував: 174 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 17:16 Кучинелли написав: osafly



Привет критикану. Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущие У меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеей Короче. очень нестандартный актив. Привет критикану.Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущиеУ меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеейКороче. очень нестандартный актив.



Кучинелли,приветствую.Знаешь,мне кажется единственное отличие этого актива в том от других монет-он за историю своего существования,не показал импульса роста даже кратковременного,вообще никакого...Ну как обычно бывает с монетами,они появляются,как правило падают с изначальной цены листинга биржи,флетят,небольшие ипульсы вверх,накапливаются-потом идет памп,монета показывает импульс и силу...Затем рынок разворачивается и начинается затяжное падение...Любую монету открыть посмотреть,так и есть...Здесь же запустили это "чудо" в рынок,с дикой стоимостью и имеют всех кто с ним связался уже полтора года,то бишь,с момента запуска.Монета вообще ничего не показала.Скамина какая то,как на первый взгляд...Проект по засаживанию и имению хомяков.Теперь то конечно оно отростет,с таким падением,баксов 20 выдавит....И баксов 45-60 на следующем халвинге(там он флэтился дольше всего),если конечно скоропостижно не сдохнет,а команду не обьявят в розыск Кучинелли,приветствую.Знаешь,мне кажется единственное отличие этого актива в том от других монет-он за историю своего существования,не показал импульса роста даже кратковременного,вообще никакого...Ну как обычно бывает с монетами,они появляются,как правило падают с изначальной цены листинга биржи,флетят,небольшие ипульсы вверх,накапливаются-потом идет памп,монета показывает импульс и силу...Затем рынок разворачивается и начинается затяжное падение...Любую монету открыть посмотреть,так и есть...Здесь же запустили это "чудо" в рынок,с дикой стоимостью и имеют всех кто с ним связался уже полтора года,то бишь,с момента запуска.Монета вообще ничего не показала.Скамина какая то,как на первый взгляд...Проект по засаживанию и имению хомяков.Теперь то конечно оно отростет,с таким падением,баксов 20 выдавит....И баксов 45-60 на следующем халвинге(там он флэтился дольше всего),если конечно скоропостижно не сдохнет,а команду не обьявят в розыск osafly

Повідомлень: 1489 З нами з: 29.05.14 Подякував: 88 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3177317831793180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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