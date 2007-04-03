Додано: Вів 03 січ, 2023 15:58

Привет критикану.Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущиеУ меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеейКороче. очень нестандартный актив.