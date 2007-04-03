lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... Экосистема млять нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)
Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже.
lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.
Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... Экосистема млять нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)
Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже.
Смешнее догкоина нет ничего. Да он вначале и задумывался как стёб и кринж. А Илон Маск любит подурачиться, и сейчас DOGE топ 8 конимаркета..
Привет критикану. Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущие У меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеей Короче. очень нестандартный актив.
Привет критикану. Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущие У меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеей Короче. очень нестандартный актив.
Кучинелли,приветствую.Знаешь,мне кажется единственное отличие этого актива в том от других монет-он за историю своего существования,не показал импульса роста даже кратковременного,вообще никакого...Ну как обычно бывает с монетами,они появляются,как правило падают с изначальной цены листинга биржи,флетят,небольшие ипульсы вверх,накапливаются-потом идет памп,монета показывает импульс и силу...Затем рынок разворачивается и начинается затяжное падение...Любую монету открыть посмотреть,так и есть...Здесь же запустили это "чудо" в рынок,с дикой стоимостью и имеют всех кто с ним связался уже полтора года,то бишь,с момента запуска.Монета вообще ничего не показала.Скамина какая то,как на первый взгляд...Проект по засаживанию и имению хомяков.Теперь то конечно оно отростет,с таким падением,баксов 20 выдавит....И баксов 45-60 на следующем халвинге(там он флэтился дольше всего),если конечно скоропостижно не сдохнет,а команду не обьявят в розыск