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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3177317831793180
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 00:37

  osafly написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.



Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... :lol: Экосистема млять :wink: нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)
Зображення
Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:50

  Rack написав:
  osafly написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.



Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... :lol: Экосистема млять :wink: нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)
Зображення
Ну, если не брать во внимание действительно смешное название, то это можно применить практически ко всем альтам...да и названия зачастую тоже.


Смешнее догкоина нет ничего. Да он вначале и задумывался как стёб и кринж. А Илон Маск любит подурачиться, и сейчас DOGE топ 8 конимаркета..
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:58

osafly

Привет критикану. :) Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущие :?: У меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеей :( Короче. очень нестандартный актив.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:16

  Кучинелли написав:osafly

Привет критикану. :) Да, этот проект крайне сильно отличается от всех.Но для меня главное отличие в том, что подавляющая часть токенов принадлежит команде.Т е они могут при желании и обстоятельствах сделать что угодно.Обычно это что угодно так и происходит - все ждут разворот. а его нет и цена роет и роет всё глубже.и когда все уже разочаровываются, цена пампится в десятки раз.Здесь возможно что то подобное.Но выживут ли все ждущие :?: У меня был случай - я его купил и ждал, тут биток развернулся вниз и начал падать.Я срочно продал ICP по ходу, а он сцука против рынка попёр вверх.Я остался с помытой шеей :( Короче. очень нестандартный актив.


Кучинелли,приветствую.Знаешь,мне кажется единственное отличие этого актива в том от других монет-он за историю своего существования,не показал импульса роста даже кратковременного,вообще никакого...Ну как обычно бывает с монетами,они появляются,как правило падают с изначальной цены листинга биржи,флетят,небольшие ипульсы вверх,накапливаются-потом идет памп,монета показывает импульс и силу...Затем рынок разворачивается и начинается затяжное падение...Любую монету открыть посмотреть,так и есть...Здесь же запустили это "чудо" в рынок,с дикой стоимостью и имеют всех кто с ним связался уже полтора года,то бишь,с момента запуска.Монета вообще ничего не показала.Скамина какая то,как на первый взгляд...Проект по засаживанию и имению хомяков.Теперь то конечно оно отростет,с таким падением,баксов 20 выдавит....И баксов 45-60 на следующем халвинге(там он флэтился дольше всего),если конечно скоропостижно не сдохнет,а команду не обьявят в розыск :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:01

  Кучинелли написав:
  efs_yuzko написав:
  IMPRINTER написав:пачем будем брать салану? па 5 ?

вполне соглашусь . но ближе к концу 2023 , даже можно по 2-3 дол. Вы не против ?
ПС не торговал ее весь прошлый цикл. Взял по 9-9,50 на отскок до 30 .
Будем смотреть ...

ну там перед 30 есть ещё 18 и 24.А вообще этот прыжок до 12 может быть и был надеждой слиться и что то заработать...посмотрим.Я уже ей не торгую.


А солана красавица...Вот в этом и смысл крипты - когда х рен угадаешь и даже по ТА рассчитаешь.Ну уровень 8 я знал, туда точно сходили, а вот отскок такой для такой тяжёлой монеты я никак не ожидал.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:03

  Кучинелли написав:[

А солана красавица...Вот в этом и смысл крипты - когда х рен угадаешь и даже по ТА рассчитаешь.Ну уровень 8 я знал, туда точно сходили, а вот отскок такой для такой тяжёлой монеты я никак не ожидал.

Я немного в ней сижу, и вот побаиваюсь,что как вдули так и сдуют взад.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 23:36

  Rack написав:
  Кучинелли написав:
А солана красавица...

Я немного в ней сижу, и вот побаиваюсь,что как вдули так и сдуют взад.


Однозначно, весь вопрос - когда?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 00:54

  Кучинелли написав:
  Rack написав:
  Кучинелли написав:
А солана красавица...

Я немного в ней сижу, и вот побаиваюсь,что как вдули так и сдуют взад.


Однозначно, весь вопрос - когда?

ХЗ. Но я только что слил.Плюсик небольшой, но это пока капец какой стремный инструмент.
Rack
 
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