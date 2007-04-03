osafly написав:
Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... Экосистема млять нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)
Ты разницу между токеном и экосистемой понимаешь? Где я сказал за токен? Ты зарегился в нейроной сети? Потестил их коши? Соц сети? Или прочитал название - гыгы и лол? С моей точки зрения - интересный и необычный подход. И выглядит законченым продуктом в отличии от того же дота. По космосу тоже куча вопросов. Если организуют сжигание - космос 2 - то посмотрим.
И за 1000 баксов тоже почитай историю - там аламейда с курчявым немалую роль сыграли. От 3.5 спокойно можно откупать равными частями.
Рыночная цена на бычке - 230 баксов.