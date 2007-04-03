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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3178317931803181
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:02

  osafly написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.



Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... :lol: Экосистема млять :wink: нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)


Ты разницу между токеном и экосистемой понимаешь? Где я сказал за токен? Ты зарегился в нейроной сети? Потестил их коши? Соц сети? Или прочитал название - гыгы и лол? С моей точки зрения - интересный и необычный подход. И выглядит законченым продуктом в отличии от того же дота. По космосу тоже куча вопросов. Если организуют сжигание - космос 2 - то посмотрим.
И за 1000 баксов тоже почитай историю - там аламейда с курчявым немалую роль сыграли. От 3.5 спокойно можно откупать равными частями.
Рыночная цена на бычке - 230 баксов.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Які ж ви, криптовалютчики, недолугі. Займіться краще корисними для людства справами.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:56

Yuri_61 Ви, Юрко, зайшли на цю гілку, заради цього?
Rack
 
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