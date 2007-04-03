Додано: Нед 08 січ, 2023 12:43

lrs7719 написав: osafly написав: lrs7719 написав: Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального. Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.





Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... Экосистема млять нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)

Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти...Экосистема млятьнипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)



Ты разницу между токеном и экосистемой понимаешь? Где я сказал за токен? Ты зарегился в нейроной сети? Потестил их коши? Соц сети? Или прочитал название - гыгы и лол? С моей точки зрения - интересный и необычный подход. И выглядит законченым продуктом в отличии от того же дота. По космосу тоже куча вопросов. Если организуют сжигание - космос 2 - то посмотрим.

И за 1000 баксов тоже почитай историю - там аламейда с курчявым немалую роль сыграли. От 3.5 спокойно можно откупать равными частями.

Рыночная цена на бычке - 230 баксов. Ты разницу между токеном и экосистемой понимаешь? Где я сказал за токен? Ты зарегился в нейроной сети? Потестил их коши? Соц сети? Или прочитал название - гыгы и лол? С моей точки зрения - интересный и необычный подход. И выглядит законченым продуктом в отличии от того же дота. По космосу тоже куча вопросов. Если организуют сжигание - космос 2 - то посмотрим.И за 1000 баксов тоже почитай историю - там аламейда с курчявым немалую роль сыграли. От 3.5 спокойно можно откупать равными частями.Рыночная цена на бычке - 230 баксов.

Сам веришь в 230???Будешь туда держать??? А что,связь между экосистемой и ее токеном по твоему напрочь отсутствует??? Я вижу то что вижу...Сунется до низу безостановочно...Сейчас вроде намацало дно..Хомяков засадили по самые гланды. Та же херня и с Fil Но здесь-явно круче.Помню как ICP ворвался в ТОП 10...Но топ монеты,так себя не ведут..У самого есть это чудо в портфеле...Но я не питаю особых надежд.Брал лишь потому,что падение уже достигло просто офигенных минимумов...А падать безостановочно все не может,как и безостановочно рости.Кстати,раз ты так проект так "под лупу" изучил,может напишешь цену ICO этого чуда для остальных форумчан(не для меня)...для понимания ситуацииИ как его можно продавать бесконечно без дна... и быть все равно в ++++++++ Хотя,все кто хотел-уже явно заработали тысячи иксов,остались лишь слаборукие хомяки,либо тормозы(забывшие о своих инвестициях-хотя,это вряд ли) А денег сейчас в рынке,пока нет...откупать пачками это чудо и весь остальной шлак.