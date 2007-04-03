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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3178317931803181
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 18:02

  osafly написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.



Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... :lol: Экосистема млять :wink: нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)


Ты разницу между токеном и экосистемой понимаешь? Где я сказал за токен? Ты зарегился в нейроной сети? Потестил их коши? Соц сети? Или прочитал название - гыгы и лол? С моей точки зрения - интересный и необычный подход. И выглядит законченым продуктом в отличии от того же дота. По космосу тоже куча вопросов. Если организуют сжигание - космос 2 - то посмотрим.
И за 1000 баксов тоже почитай историю - там аламейда с курчявым немалую роль сыграли. От 3.5 спокойно можно откупать равными частями.
Рыночная цена на бычке - 230 баксов.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:56

Yuri_61 Ви, Юрко, зайшли на цю гілку, заради цього?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:43

  lrs7719 написав:
  osafly написав:
  lrs7719 написав:Что до сказаного ставлю на icp - очень интересная и необычная экосистема. Сильно отличается от всего остального.



Да,чрезвычайно необычная.Как только появилась на рынке,так и валится безостанавочно,16 красных месячных свечей против 4 зеленых!!! С 1тыс.$ на 4 бакса-это уметь так надо,влошить хомяков...Теперь да,можно на 20 баксов и подрасти... :lol: Экосистема млять :wink: нипель,с де-бильным названием "интернет-компьютер",ну да-логично...А Форк будет "Андроид-смартфон",когда команда переругается и кто то там отпочкуется(как всегда бывает в крипте)


Ты разницу между токеном и экосистемой понимаешь? Где я сказал за токен? Ты зарегился в нейроной сети? Потестил их коши? Соц сети? Или прочитал название - гыгы и лол? С моей точки зрения - интересный и необычный подход. И выглядит законченым продуктом в отличии от того же дота. По космосу тоже куча вопросов. Если организуют сжигание - космос 2 - то посмотрим.
И за 1000 баксов тоже почитай историю - там аламейда с курчявым немалую роль сыграли. От 3.5 спокойно можно откупать равными частями.
Рыночная цена на бычке - 230 баксов.


Сам веришь в 230???Будешь туда держать??? А что,связь между экосистемой и ее токеном по твоему напрочь отсутствует??? Я вижу то что вижу...Сунется до низу безостановочно...Сейчас вроде намацало дно..Хомяков засадили по самые гланды. Та же херня и с Fil Но здесь-явно круче.Помню как ICP ворвался в ТОП 10...Но топ монеты,так себя не ведут..У самого есть это чудо в портфеле...Но я не питаю особых надежд.Брал лишь потому,что падение уже достигло просто офигенных минимумов...А падать безостановочно все не может,как и безостановочно рости.Кстати,раз ты так проект так "под лупу" изучил,может напишешь цену ICO этого чуда для остальных форумчан(не для меня)...для понимания ситуации :wink: И как его можно продавать бесконечно без дна... и быть все равно в ++++++++ Хотя,все кто хотел-уже явно заработали тысячи иксов,остались лишь слаборукие хомяки,либо тормозы(забывшие о своих инвестициях-хотя,это вряд ли) А денег сейчас в рынке,пока нет...откупать пачками это чудо и весь остальной шлак.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Думаю пошло начало отскока. Биток на 30-33к, эфир на ~2700. Пики будут достигнуты в течении 2-3 месяцев. После в долины, к концу года биток на 10к, эфир 500.
Всë личное мнение, или моя хотелка.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ерунда! пока ФРС жестит, и ставку будет поднимать, то и вся фонда, и Крипта должны еще сходить вниз. Ракета считаю будет не раньше 2-3 квартала. Но понятно все догадки.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:57

  Shummi написав:Ерунда! .....Но понятно все догадки.


Зачем же тогда писать резкое слово.По последним месяцам не трудно заметить. что важно не само повышение ставки, а динамика этого повышения.рынок может отреагировать пампом на повышение. если оно менее прогнозируемого.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:58

Держателям соланы респект.В случае роста цель была ранее озвучена 18 - почти пришли.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:А денег сейчас в рынке,пока нет...


Очень согласен.Чаще используется перелив из битка в альту или обратно.Кто пошустрее переливается между альтами.Покупают на свежие деньги очень не многие.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:52

А что там за шторм на Хуоби из-за уволенных, кто-то потопить их пытается на этой новости?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:02

  sergia написав:А что там за шторм на Хуоби из-за уволенных, кто-то потопить их пытается на этой новости?

увольняли в 22г. много где, почти везде, кроме бинанса. Но, естественно, если есть там деньги, то лучше временно вывести и не рисковать.
maksymzp88
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  #<1 ... 3178317931803181
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