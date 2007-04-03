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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:44
maksymzp88 написав: sergia написав:
А что там за шторм на Хуоби из-за уволенных, кто-то потопить их пытается на этой новости?
увольняли в 22г. много где, почти везде, кроме бинанса. Но, естественно, если есть там деньги, то лучше временно вывести и не рисковать.
а куда выводить на кошелек типа Тронлинка? На банане тоже такое себе https://финбаланс.ком.юа/news/forbes-p ... na-12-mlrd
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sergia
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