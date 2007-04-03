а куда выводить, на кошелек типа Тронлинка? На банане тоже такое себе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 січ, 2023 20:44
а куда выводить, на кошелек типа Тронлинка? На банане тоже такое себе
Додано: Чет 12 січ, 2023 11:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
дж вчера молодца, зашёл на предчувствие па 17400 и уже не в минус. я бы не рискнул так... дж уже закрылся и интересные, полезные новости по китаю запостил.
Додано: Чет 12 січ, 2023 13:30
Да, в этот раз как ни странно, он угадал Но у него стоп был совсем рядом. мало чем рисковал.По Китаю мало верится в полезность, т к там почти всё старое Г мамонта.Оно уже всё отыграло и имеет преимущественно уже огромную эмиссию.Хотя этот народ под лозунгом компартии может многое...
Додано: Чет 12 січ, 2023 13:36
Кучинелли
может с эосом поможет сам факт, шо китайцев попустило интересен - ликвидности подкинут.
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