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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3179318031813182
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:44

  maksymzp88 написав:
  sergia написав:А что там за шторм на Хуоби из-за уволенных, кто-то потопить их пытается на этой новости?

увольняли в 22г. много где, почти везде, кроме бинанса. Но, естественно, если есть там деньги, то лучше временно вывести и не рисковать.

а куда выводить, на кошелек типа Тронлинка? На банане тоже такое себе https://финбаланс.ком.юа/news/forbes-p ... na-12-mlrd :mrgreen:
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

дж вчера молодца, зашёл на предчувствие па 17400 и уже не в минус. я бы не рискнул так... дж уже закрылся и интересные, полезные новости по китаю запостил.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:30

  чик написав:дж вчера молодца, зашёл на предчувствие па 17400 и уже не в минус. я бы не рискнул так... дж уже закрылся и интересные, полезные новости по китаю запостил.

Да, в этот раз как ни странно, он угадал :) Но у него стоп был совсем рядом. мало чем рисковал.По Китаю мало верится в полезность, т к там почти всё старое Г мамонта.Оно уже всё отыграло и имеет преимущественно уже огромную эмиссию.Хотя этот народ под лозунгом компартии может многое... :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:36

Кучинелли
может с эосом поможет :) сам факт, шо китайцев попустило интересен - ликвидности подкинут.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:дж
это кто/что, позвольте полюбопытствовать? Кроме Доу Джонса ничего на ум не приходит...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:05

  Rack написав:
  чик написав:дж
это кто/что, позвольте полюбопытствовать? Кроме Доу Джонса ничего на ум не приходит...

да так оно и есть.Я ссылку давал более года назад. а Чик где то совсем недавно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:06

ДЖ

https://t.me/dowjones_crypto
Кучинелли
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