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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3179318031813182
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 20:44

  maksymzp88 написав:
  sergia написав:А что там за шторм на Хуоби из-за уволенных, кто-то потопить их пытается на этой новости?

увольняли в 22г. много где, почти везде, кроме бинанса. Но, естественно, если есть там деньги, то лучше временно вывести и не рисковать.

а куда выводить, на кошелек типа Тронлинка? На банане тоже такое себе https://финбаланс.ком.юа/news/forbes-p ... na-12-mlrd :mrgreen:
sergia
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

дж вчера молодца, зашёл на предчувствие па 17400 и уже не в минус. я бы не рискнул так... дж уже закрылся и интересные, полезные новости по китаю запостил.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:30

  чик написав:дж вчера молодца, зашёл на предчувствие па 17400 и уже не в минус. я бы не рискнул так... дж уже закрылся и интересные, полезные новости по китаю запостил.

Да, в этот раз как ни странно, он угадал :) Но у него стоп был совсем рядом. мало чем рисковал.По Китаю мало верится в полезность, т к там почти всё старое Г мамонта.Оно уже всё отыграло и имеет преимущественно уже огромную эмиссию.Хотя этот народ под лозунгом компартии может многое... :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:36

Кучинелли
может с эосом поможет :) сам факт, шо китайцев попустило интересен - ликвидности подкинут.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:дж
это кто/что, позвольте полюбопытствовать? Кроме Доу Джонса ничего на ум не приходит...
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:05

  Rack написав:
  чик написав:дж
это кто/что, позвольте полюбопытствовать? Кроме Доу Джонса ничего на ум не приходит...

да так оно и есть.Я ссылку давал более года назад. а Чик где то совсем недавно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:06

ДЖ

https://t.me/dowjones_crypto
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:50

ИПЦ равно прогнозу.Ждём теперь безработицу...рынок пока не определился...но коррекция должна быть или сейчас или с 19+.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:24

12.01.2023 20:00 Курс: 1 BTC = 18 200 USD
Sell BTC;
Buy USD.

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
21.11.2022.23:00; 15 800; 1,3736; 2 301; 1,5192; 24 003; 90,4%;
12.01.2023.20:00; 18 200; 1,2564; 4 434; 1,5000; 27 300; 83,8%.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:24

  Rack написав:
  чик написав:дж
это кто/что, позвольте полюбопытствовать? Кроме Доу Джонса ничего на ум не приходит...


Не забивайте себе голову..Закиньте всех кого знаете нахрен.Они все пиз.....ят.С начала 2022 вообще перестал кого либо читать и смотреть...График на трейдингвью и свой анализ на свой же страх и риск,скажут Вам больше,чем вся эта хамелеоновская шобла-копирующая друг-друга.Разве что коменты у Хамахи почитать-все равно что на шоу сходить,да насмеяться от души...Только коменты под видео и ничего больше.Все эти блогеры... изворачиваются потом как ужи... Армена раньше нерегулярно смотрел,но армян реально хитрож...и скользкий чорт,Зебра правильно говорил про него.Джонса можно наверное читать,но чисто для "сверки часов" по направлению рынка..Толковый парень..Согласен.Но всегда все равно думать своей головой.
osafly
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