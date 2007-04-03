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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3180318131823183
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:18

osafly Для своего мнения (чтоб ему доверится) еще не хватает опыта - 3 месяца в крипте. :?
Rack
 
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  #<1 ... 3180318131823183
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