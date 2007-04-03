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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3180318131823183
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:18

osafly Для своего мнения (чтоб ему доверится) еще не хватает опыта - 3 месяца в крипте. :?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:46

  Rack написав:osafly Для своего мнения (чтоб ему доверится) еще не хватает опыта - 3 месяца в крипте. :?


Тогда смотрите всех,понимание прийдет со временем.Армен Геворкян(о котором говорил),Илья Мещеряков-Ютуб,Доу Джонс(телеграмм)... Был еще один чувак толковый-канал "Уже не доктор" Вот действительно у кого можно было раньше аналитике поучиться и разбору графиков,шарит чувак реально...Но Эдик по натуре,аферист прирожденный-международный,хотя и наш-Украинский :D хотя и ошивался до войны почему то последние годы в кацапстане(постоянно пытается и пытался затянуть людей в пирамиды и стремные проекты,основателем которых и являлся,а на медвежке и вовсе на канал свой практически забил) Но парень реально толковый.Я бы сказал,наверное один из лучших по разбору графиков и понимания движения рынков.В телеграмме же,можете найти кучу еще всякого мотлоха,копирующего друг друга...Потом Вам все станет понятно с этой публикой :lol:
osafly
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