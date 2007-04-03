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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3180318131823183
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:18

osafly Для своего мнения (чтоб ему доверится) еще не хватает опыта - 3 месяца в крипте. :?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:46

  Rack написав:osafly Для своего мнения (чтоб ему доверится) еще не хватает опыта - 3 месяца в крипте. :?


Тогда смотрите всех,понимание прийдет со временем.Армен Геворкян(о котором говорил),Илья Мещеряков-Ютуб,Доу Джонс(телеграмм)... Был еще один чувак толковый-канал "Уже не доктор" Вот действительно у кого можно было раньше аналитике поучиться и разбору графиков,шарит чувак реально...Но Эдик по натуре,аферист прирожденный-международный,хотя и наш-Украинский :D хотя и ошивался до войны почему то последние годы в кацапстане(постоянно пытается и пытался затянуть людей в пирамиды и стремные проекты,основателем которых и являлся,а на медвежке и вовсе на канал свой практически забил) Но парень реально толковый.Я бы сказал,наверное один из лучших по разбору графиков и понимания движения рынков.В телеграмме же,можете найти кучу еще всякого мотлоха,копирующего друг друга...Потом Вам все станет понятно с этой публикой :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:47

osafly Спасибо, в принципе, именно тем и занимаюсь. Многих уже повыкидывал, многих еще смотрю\слушаю. Чем дальше вникаю - тем больше удивляюсь,сколько на этом рынке "непуганных"...люди во все времена верят в кнопку "бабло".
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:34

Коллеги, вы описываете стандартный путь.Так происходит с большинством участников крипторынка.Сначала и у меня было неск десятков каналов, потом жёсткая фильтрация.Сейчас просмотр единиц проверенных избранных плюс собственный анализ.И главное. что принятие решения должно быть вашим собственным, а не под копирку кого то.Кстати, сейчас модная фишка - копитрейдинг, как по мне ересь.Чтобы копировать кого то. нужно не просто доверять. а ещё иметь исходные данные близкие - размер депозита, часовой пояс и т д.
ПС ДЖ хоть часто и ошибается, но из моих избранных он не уйдёт, т к самый честный, логичный, и и и... трейдер.Я иногда принимаю решения диаметральные ему, но всё равно читаю его выкладку, с кот могу не соглашаться по своим причинам.
Кучинелли
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  #<1 ... 3180318131823183
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