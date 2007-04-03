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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 07:18
osafly Для своего мнения (чтоб ему доверится) еще не хватает опыта - 3 месяца в крипте.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:46
Тогда смотрите всех,понимание прийдет со временем.Армен Геворкян(о котором говорил),Илья Мещеряков-Ютуб,Доу Джонс(телеграмм)... Был еще один чувак толковый-канал "Уже не доктор" Вот действительно у кого можно было раньше аналитике поучиться и разбору графиков,шарит чувак реально...Но Эдик по натуре,аферист прирожденный-международный,хотя и наш-Украинский хотя и ошивался до войны почему то последние годы в кацапстане(постоянно пытается и пытался затянуть людей в пирамиды и стремные проекты,основателем которых и являлся,а на медвежке и вовсе на канал свой практически забил) Но парень реально толковый.Я бы сказал,наверное один из лучших по разбору графиков и понимания движения рынков.В телеграмме же,можете найти кучу еще всякого мотлоха,копирующего друг друга...Потом Вам все станет понятно с этой публикой
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:47
osafly Спасибо, в принципе, именно тем и занимаюсь. Многих уже повыкидывал, многих еще смотрю\слушаю. Чем дальше вникаю - тем больше удивляюсь,сколько на этом рынке "непуганных"...люди во все времена верят в кнопку "бабло".
Додано: П'ят 13 січ, 2023 20:34
Коллеги, вы описываете стандартный путь.Так происходит с большинством участников крипторынка.Сначала и у меня было неск десятков каналов, потом жёсткая фильтрация.Сейчас просмотр единиц проверенных избранных плюс собственный анализ.И главное. что принятие решения должно быть вашим собственным, а не под копирку кого то.Кстати, сейчас модная фишка - копитрейдинг, как по мне ересь.Чтобы копировать кого то. нужно не просто доверять. а ещё иметь исходные данные близкие - размер депозита, часовой пояс и т д.
ПС ДЖ хоть часто и ошибается, но из моих избранных он не уйдёт, т к самый честный, логичный, и и и... трейдер.Я иногда принимаю решения диаметральные ему, но всё равно читаю его выкладку, с кот могу не соглашаться по своим причинам.
Додано: Суб 14 січ, 2023 00:41
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
подарки на старый нг приехали...
Додано: Суб 14 січ, 2023 11:49
Да уж - подарки...
Собственно в варианте роста всё очень нормально.Но неожиданность для всех это скорость роста.Её мало кто мог предугадать.Ещё 2-3 дня назад можно было об уровне 21+ говорить в среднесроке.Это и есть крипторынок в своём лице.График параболический - говорит о манипуляции.Я вышел немного раньше максимума.Пойдёт дальше, то без меня.Не хочу пугать. но при таком развитии волн один из вариантов = это сейчас окончание 5й волны в 4й старшего порядка, в виде конечного диагональника.И соотв скоро будет развиваться 5я в 5й.И тогда вспомнят о целях 12-15, которые сейчас все подзабыли.Которфй раз говорю - будущее никто не знает, можно только моделировать.
Додано: Суб 14 січ, 2023 12:00
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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