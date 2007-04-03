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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 січ, 2023 15:05
Кучинелли
дж вже тарится и выкатил свежую идею на 25т. шо то меня грызут сомнения, а ташник выдал дня 2-3 взад новые уровни для шортил. три из них уже проехали остались 21500 и 23100. дальше настрой медвежий в отличии от дж. кто в лес, кто по дрова, наблюдаю чья возьмёт...
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