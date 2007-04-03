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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3181318231833184
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:05

Кучинелли
дж вже тарится и выкатил свежую идею на 25т. шо то меня грызут сомнения, а ташник выдал дня 2-3 взад новые уровни для шортил. три из них уже проехали остались 21500 и 23100. дальше настрой медвежий в отличии от дж. кто в лес, кто по дрова, наблюдаю чья возьмёт...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:ташник выдал дня 2-3 взад новые уровни для шортил. три из них уже проехали


Вот тут и вся проблема. что все без исключения ТАшники уровни шорта начали с 17+.и каждый день их повышают.Кто зашёл сразу. тот уже имеет большие просадки.В росте и цифре 21 нет ничего страшного, но как она достигнута - тут проблема - парабола.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:44

  Amethyst написав:
  Кучинелли написав:18200 если дадут , то подумаем...

а 18900 не? 8)


То тарились многие +-несколько тысяч,хня-мурня,не вопрос,когда биток стоил 40-60тыш...А сейчас за несколько сот баксов разговоров :lol: Да все что ниже 200 недельного мувинга,можно спокойно выкупать в догосрок и не париться...Чи то 17,чи то 15,чи то буде даже и 9800,о которых я еще больше года назад писал и которых жду,а некоторые крутили пальцем у виска,мол я неадекватный и дед стоил тогда 60К+ Теперь так же говорю,просадку ниже 200 недельной скользящей,можно смело выкупать в долгосрок и меньше смотреть на грифик при этом,ближайшие год-два. Усе потом будет..Дозированные и растянутые покупки...беспроигрышный вариант.
osafly
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