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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3181318231833184
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:05

Кучинелли
дж вже тарится и выкатил свежую идею на 25т. шо то меня грызут сомнения, а ташник выдал дня 2-3 взад новые уровни для шортил. три из них уже проехали остались 21500 и 23100. дальше настрой медвежий в отличии от дж. кто в лес, кто по дрова, наблюдаю чья возьмёт...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 18:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:ташник выдал дня 2-3 взад новые уровни для шортил. три из них уже проехали


Вот тут и вся проблема. что все без исключения ТАшники уровни шорта начали с 17+.и каждый день их повышают.Кто зашёл сразу. тот уже имеет большие просадки.В росте и цифре 21 нет ничего страшного, но как она достигнута - тут проблема - парабола.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 22:44

  Amethyst написав:
  Кучинелли написав:18200 если дадут , то подумаем...

а 18900 не? 8)


То тарились многие +-несколько тысяч,хня-мурня,не вопрос,когда биток стоил 40-60тыш...А сейчас за несколько сот баксов разговоров :lol: Да все что ниже 200 недельного мувинга,можно спокойно выкупать в догосрок и не париться...Чи то 17,чи то 15,чи то буде даже и 9800,о которых я еще больше года назад писал и которых жду,а некоторые крутили пальцем у виска,мол я неадекватный и дед стоил тогда 60К+ Теперь так же говорю,просадку ниже 200 недельной скользящей,можно смело выкупать в долгосрок и меньше смотреть на грифик при этом,ближайшие год-два. Усе потом будет..Дозированные и растянутые покупки...беспроигрышный вариант.
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 22:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кошельком Terra Staion кто нибудь пользуется?? Хотел "сверить часы" Там обновление вроде произошло....Есть кто из пользователей??
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хлопці, як вважаєте, є ймовірність, що біткоїн в цьому році буде по 24-25к? Хочу вийти в 0. (Затарився у 2022 по 24к на велику суму). Зрозумів, це не для моєї нервової системи...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:23

vitaxa2006
завди е - 50/50%...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:27

  vitaxa2006 написав:Хлопці, як вважаєте, є ймовірність, що біткоїн в цьому році буде по 24-25к? Хочу вийти в 0. (Затарився у 2022 по 24к на велику суму). Зрозумів, це не для моєї нервової системи...

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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 13:21

  vitaxa2006 написав:Хлопці, як вважаєте, є ймовірність, що біткоїн в цьому році буде по 24-25к? Хочу вийти в 0. (Затарився у 2022 по 24к на велику суму). Зрозумів, це не для моєї нервової системи...


Уже писал по этому поводу. что ничего нет невозможного.Сейчас появляется шанс.Но только если будет уверенно пробит уровень 21500, тогда целями будет 23000-25000.Если нет, до до след раза...
Кучинелли
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