Кучинелли дж вже тарится и выкатил свежую идею на 25т. шо то меня грызут сомнения, а ташник выдал дня 2-3 взад новые уровни для шортил. три из них уже проехали остались 21500 и 23100. дальше настрой медвежий в отличии от дж. кто в лес, кто по дрова, наблюдаю чья возьмёт...
чик написав:ташник выдал дня 2-3 взад новые уровни для шортил. три из них уже проехали
Вот тут и вся проблема. что все без исключения ТАшники уровни шорта начали с 17+.и каждый день их повышают.Кто зашёл сразу. тот уже имеет большие просадки.В росте и цифре 21 нет ничего страшного, но как она достигнута - тут проблема - парабола.
Кучинелли написав:18200 если дадут , то подумаем...
а 18900 не?
То тарились многие +-несколько тысяч,хня-мурня,не вопрос,когда биток стоил 40-60тыш...А сейчас за несколько сот баксов разговоров Да все что ниже 200 недельного мувинга,можно спокойно выкупать в догосрок и не париться...Чи то 17,чи то 15,чи то буде даже и 9800,о которых я еще больше года назад писал и которых жду,а некоторые крутили пальцем у виска,мол я неадекватный и дед стоил тогда 60К+ Теперь так же говорю,просадку ниже 200 недельной скользящей,можно смело выкупать в долгосрок и меньше смотреть на грифик при этом,ближайшие год-два. Усе потом будет..Дозированные и растянутые покупки...беспроигрышный вариант.
Что уважаемые эксперты скажут про xrp? Кто-то пророчит ему рост чуть ли не до 80$. Что там с судом по нему? Единственный альткоин который держится в первой десятке коинмаркеткапа уже много лет. Или его рост уже позади?
Patr1ot не эксперт, но куда биток, туда и все альты из первой десятки - имхо. если сча не ложный пробой 21500, то далеко пойдём... эксперды, ананытики и ташники будут молчать, пока это не решится, чтобы не сесть в лужу в очередной раз.