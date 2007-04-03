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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3182318331843185
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:36

  Patr1ot написав:Что уважаемые эксперты скажут про xrp? Кто-то пророчит ему рост чуть ли не до 80$. Что там с судом по нему? Единственный альткоин который держится в первой десятке коинмаркеткапа уже много лет. Или его рост уже позади?

https://kept.com.ua/1ZGl/0-1.jpg


А сам ты не можешь просто элементарно поразмыслить.
Капитализация битка около 400 ярдов
Капитализация эфира около 190 ярдов
Все банкноты и монеты около 5 триллионов

Теперь рипл - его около 50 ярдов монет, умножаем на 80, получаем 4 триллиона, т е рипл будет стоить почти столько, сколько все деньги мира.На кого рассчитывают эти писаки :?: Тем более идёт постоянная эмиссия.
Кучинелли
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