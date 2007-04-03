Patr1ot написав:Что уважаемые эксперты скажут про xrp? Кто-то пророчит ему рост чуть ли не до 80$. Что там с судом по нему? Единственный альткоин который держится в первой десятке коинмаркеткапа уже много лет. Или его рост уже позади?
А сам ты не можешь просто элементарно поразмыслить. Капитализация битка около 400 ярдов Капитализация эфира около 190 ярдов Все банкноты и монеты около 5 триллионов
Теперь рипл - его около 50 ярдов монет, умножаем на 80, получаем 4 триллиона, т е рипл будет стоить почти столько, сколько все деньги мира.На кого рассчитывают эти писаки Тем более идёт постоянная эмиссия.