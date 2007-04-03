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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3182318331843185
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:36

  Patr1ot написав:Что уважаемые эксперты скажут про xrp? Кто-то пророчит ему рост чуть ли не до 80$. Что там с судом по нему? Единственный альткоин который держится в первой десятке коинмаркеткапа уже много лет. Или его рост уже позади?

https://kept.com.ua/1ZGl/0-1.jpg


А сам ты не можешь просто элементарно поразмыслить.
Капитализация битка около 400 ярдов
Капитализация эфира около 190 ярдов
Все банкноты и монеты около 5 триллионов

Теперь рипл - его около 50 ярдов монет, умножаем на 80, получаем 4 триллиона, т е рипл будет стоить почти столько, сколько все деньги мира.На кого рассчитывают эти писаки :?: Тем более идёт постоянная эмиссия.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:17

Кучинелли
по ссылке не ходил, мобильный тернет не тянет, но у меня ближайшие ордера на продажу 0.40-41. потом гляну на фантазии...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 21:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У меня ордер на продажу xrp - USD8 - и то думаю не продешевил ли. Проверяю каждый час.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:50

Crypto Lender Genesis Prepares to File for Bankruptcy

Genesis owes creditors more than $3 billion, including $900 million to customers of Gemini, the exchange headed by Cameron and Tyler Winklevoss.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:26

  чик написав:Кучинелли
по ссылке не ходил, мобильный тернет не тянет, но у меня ближайшие ордера на продажу 0.40-41. потом гляну на фантазии...


Я по ссылке не ходил и не собирался ходить.И вообще удивляюсь. если кто считает. что другие будут тратить драгоценное время ходя по всякой фуйне.И не только в этой теме, в других так же.Тут в течении дня я еле успеваю свою обязательную программу выполнить - перечитать, пересмотреть, то что уже давно отфильтровано и заслуживает доверия.Там в посте стоит цена за рипл - 80$ , зачем ещё что то читать :?: Неужели непонятно, что это бред, рассчитанный на крайне ограниченных и безграмотных верующих, типа аирмакса :)
Кучинелли
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