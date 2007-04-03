Patr1ot написав:Что уважаемые эксперты скажут про xrp? Кто-то пророчит ему рост чуть ли не до 80$. Что там с судом по нему? Единственный альткоин который держится в первой десятке коинмаркеткапа уже много лет. Или его рост уже позади?
А сам ты не можешь просто элементарно поразмыслить. Капитализация битка около 400 ярдов Капитализация эфира около 190 ярдов Все банкноты и монеты около 5 триллионов
Теперь рипл - его около 50 ярдов монет, умножаем на 80, получаем 4 триллиона, т е рипл будет стоить почти столько, сколько все деньги мира.На кого рассчитывают эти писаки Тем более идёт постоянная эмиссия.
чик написав:Кучинелли по ссылке не ходил, мобильный тернет не тянет, но у меня ближайшие ордера на продажу 0.40-41. потом гляну на фантазии...
Я по ссылке не ходил и не собирался ходить.И вообще удивляюсь. если кто считает. что другие будут тратить драгоценное время ходя по всякой фуйне.И не только в этой теме, в других так же.Тут в течении дня я еле успеваю свою обязательную программу выполнить - перечитать, пересмотреть, то что уже давно отфильтровано и заслуживает доверия.Там в посте стоит цена за рипл - 80$ , зачем ещё что то читать Неужели непонятно, что это бред, рассчитанный на крайне ограниченных и безграмотных верующих, типа аирмакса
Я хочу сказать, чтобы Патриот и Макс не обижались.Просто резкий ответ связан с надеждой на уже повышенный уровень знаний нашего сообщества.А люди до сих пор ведутся на сладкие рассказы.Наша задача здесь друг другу помогать.В т ч и такими методами.Ведь на кону деньги и часто крупные.Так что всё только из наилучших побуждений.