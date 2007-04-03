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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:42
Я больше торгую на амер фонде, тут не понимаю ничего) скорее если будет разворот там, успеем закупится и тут)
Но сливаться ли сейчас, у меня объёмы всего пару К, ерунда...
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Shummi
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