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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3183318431853186
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я больше торгую на амер фонде, тут не понимаю ничего) скорее если будет разворот там, успеем закупится и тут)
Но сливаться ли сейчас, у меня объёмы всего пару К, ерунда...
Shummi
 
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  #<1 ... 3183318431853186
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