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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3183318431853186
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я больше торгую на амер фонде, тут не понимаю ничего) скорее если будет разворот там, успеем закупится и тут)
Но сливаться ли сейчас, у меня объёмы всего пару К, ерунда...
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 11:56

  Кучинелли написав:
  vitaxa2006 написав:Хлопці, як вважаєте, є ймовірність, що біткоїн в цьому році буде по 24-25к? Хочу вийти в 0. (Затарився у 2022 по 24к на велику суму). Зрозумів, це не для моєї нервової системи...


Уже писал по этому поводу. что ничего нет невозможного.Сейчас появляется шанс.Но только если будет уверенно пробит уровень 21500, тогда целями будет 23000-25000.Если нет, до до след раза...


Для Витахи сейчас будет сложно принять решение.Уже 23 только что достигли.В такие моменты всегда кажется - а может ещё :?: Обычно правильно по частям, т к уже пришли к разворотной зоне, но никто не исключает и дальше, хз.
ПС Во всех источниках 99% топило за шорт у 21500, и только очень немногие высказались, что отката не буит...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:27

21.01.2023 12:00 Курс: 1 BTC = 23 200 USD
Sell BTC;
Buy USD.

Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
12.01.2023.20:00; 18 200; 1,2564; 4 434; 1,5000; 27 300; 83,8%;
21.01.2023.12:00; 23 200; 1,0219; 9 873; 1,4475; 33 582; 70,6%.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 12:45

Кучинелли
ташник давал 21500, потом 23100. сча тормознули трохи, но дж считает пойдёт на 25 :? на месте витахи ждал бы минимум безубыток.
чик
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