Я больше торгую на амер фонде, тут не понимаю ничего) скорее если будет разворот там, успеем закупится и тут)
Но сливаться ли сейчас, у меня объёмы всего пару К, ерунда...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:42
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я больше торгую на амер фонде, тут не понимаю ничего) скорее если будет разворот там, успеем закупится и тут)
Но сливаться ли сейчас, у меня объёмы всего пару К, ерунда...
Додано: Суб 21 січ, 2023 11:56
Для Витахи сейчас будет сложно принять решение.Уже 23 только что достигли.В такие моменты всегда кажется - а может ещё Обычно правильно по частям, т к уже пришли к разворотной зоне, но никто не исключает и дальше, хз.
ПС Во всех источниках 99% топило за шорт у 21500, и только очень немногие высказались, что отката не буит...
Додано: Суб 21 січ, 2023 12:27
21.01.2023 12:00 Курс: 1 BTC = 23 200 USD
Sell BTC;
Buy USD.
Стан рахунку.
Дата.Час; Курс BTC/USD; BTC; USD; BTC(сума); USD(сума); BTC/Всього(%);
22.04.2021.12:00; 55 000; 0,4571; 29 860; 1,0000; 55 000; 45,7%;
12.01.2023.20:00; 18 200; 1,2564; 4 434; 1,5000; 27 300; 83,8%;
21.01.2023.12:00; 23 200; 1,0219; 9 873; 1,4475; 33 582; 70,6%.
Додано: Суб 21 січ, 2023 12:45
Кучинелли
ташник давал 21500, потом 23100. сча тормознули трохи, но дж считает пойдёт на 25 на месте витахи ждал бы минимум безубыток.
Додано: Суб 21 січ, 2023 12:54
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:03
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Так, я слідкую за ціною)))) Але, на жаль, з моїм везінням, дійде до 23500, подражниться та піде трохи вниз, а потім довгий флет, як різати без ножа. Але, якщо гарантовано пройдемо уверх 24000, буди виходити...
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:09
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
то есть до 100 сидеть не будете)))
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