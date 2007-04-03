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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:07
vitaxa2006 написав: Shummi написав:
то есть до 100 сидеть не будете)))
Які 100.... Боже, впаси)) Побачу 24-25, одразу вийду з потяга.... Награвся ((
Тримать!!!! В мене ордер на 100 куо.
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