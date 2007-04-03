RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3184318531863187
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:07

  vitaxa2006 написав:
  Shummi написав:то есть до 100 сидеть не будете)))

Які 100.... Боже, впаси)) Побачу 24-25, одразу вийду з потяга.... Награвся ((

Тримать!!!! В мене ордер на 100 куо.
airmax78
 
Повідомлень: 41730
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5132 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3184318531863187
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10259, 10260, 10261
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
102607 246652876
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 14:44
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 93619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.