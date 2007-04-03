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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3184318531863187
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:07

  vitaxa2006 написав:
  Shummi написав:то есть до 100 сидеть не будете)))

Які 100.... Боже, впаси)) Побачу 24-25, одразу вийду з потяга.... Награвся ((

Тримать!!!! В мене ордер на 100 куо.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:16

Кучинелли
Добрый вечер. Я редко сюда захожу, поэтому не отписался. Если посмотреть на график BTC, то крайняя красная свеча перед ростом была как раз третьего числа. Дальше несколько дней подряд минимальный , но рост. После чего сильный импульс. Поэтому не посчитайте за самоуверенность, но я скорее был прав. И, на мой взгляд, это ещё не конец роста.
Vlad_SozInv
 
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