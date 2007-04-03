Тримать!!!! В мене ордер на 100 куо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:07
Додано: Нед 22 січ, 2023 18:16
Кучинелли
Добрый вечер. Я редко сюда захожу, поэтому не отписался. Если посмотреть на график BTC, то крайняя красная свеча перед ростом была как раз третьего числа. Дальше несколько дней подряд минимальный , но рост. После чего сильный импульс. Поэтому не посчитайте за самоуверенность, но я скорее был прав. И, на мой взгляд, это ещё не конец роста.
Додано: Нед 22 січ, 2023 20:32
Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них. Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.
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