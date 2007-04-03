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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3184318531863187
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:07

  vitaxa2006 написав:
  Shummi написав:то есть до 100 сидеть не будете)))

Які 100.... Боже, впаси)) Побачу 24-25, одразу вийду з потяга.... Награвся ((

Тримать!!!! В мене ордер на 100 куо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 18:16

Кучинелли
Добрый вечер. Я редко сюда захожу, поэтому не отписался. Если посмотреть на график BTC, то крайняя красная свеча перед ростом была как раз третьего числа. Дальше несколько дней подряд минимальный , но рост. После чего сильный импульс. Поэтому не посчитайте за самоуверенность, но я скорее был прав. И, на мой взгляд, это ещё не конец роста.
Vlad_SozInv
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:32

Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них. Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:36

  vitaxa2006 написав:Так, я слідкую за ціною)))) Але, на жаль, з моїм везінням, дійде до 23500, подражниться та піде трохи вниз, а потім довгий флет, як різати без ножа. Але, якщо гарантовано пройдемо уверх 24000, буди виходити...


берите кредит и усредняйте!
IMPRINTER
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  #<1 ... 3184318531863187
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