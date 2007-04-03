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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 січ, 2023 16:07
vitaxa2006 написав: Shummi написав:
то есть до 100 сидеть не будете)))
Які 100.... Боже, впаси)) Побачу 24-25, одразу вийду з потяга.... Награвся ((
Тримать!!!! В мене ордер на 100 куо.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 18:16
Кучинелли
Добрый вечер. Я редко сюда захожу, поэтому не отписался. Если посмотреть на график BTC, то крайняя красная свеча перед ростом была как раз третьего числа. Дальше несколько дней подряд минимальный , но рост. После чего сильный импульс. Поэтому не посчитайте за самоуверенность, но я скорее был прав. И, на мой взгляд, это ещё не конец роста.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 20:32
Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них. Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.
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Visky
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:36
vitaxa2006 написав:
Так, я слідкую за ціною)))) Але, на жаль, з моїм везінням, дійде до 23500, подражниться та піде трохи вниз, а потім довгий флет, як різати без ножа. Але, якщо гарантовано пройдемо уверх 24000, буди виходити...
берите кредит и усредняйте!
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:24
IMPRINTER Прежде чем брать кредит, давайте сообща составлять и пополнять список бирж, которые блокируют средства пользователей и требуют предоставить источники происхождения средств. В моём списке: Bittrex, Bitfinex, Gate.io, CEX.io.
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Dr_English
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:43
Vlad_SozInv написав:Кучинелли
Добрый вечер. Я редко сюда захожу, поэтому не отписался. Если посмотреть на график BTC, то крайняя красная свеча перед ростом была как раз третьего числа. Дальше несколько дней подряд минимальный , но рост. После чего сильный импульс. Поэтому не посчитайте за самоуверенность, но я скорее был прав. И, на мой взгляд, это ещё не конец роста.
Может вам лучше очёчки надеть, чтобы разглядеть график битка.В этом году перед ростом последние красные свечи на дневке были 5 и 7 янв, а существенный рост начался только с 11 числа.Но даже не это важно. вы привязывали к какому то событию с Бинансом. о кот и не слышно было.Короче, ваша песня притянута за уши.Рост обусловлен решением фрс по ставке, а ваше писание никак к нему не привязано.
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Кучинелли
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:46
Visky написав:
Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них. Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію.
Знаю, что мелкие майнеры сдохли.Крупные официальные как бы в этой сит должны закрыться.
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Кучинелли
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:48
Dr_English написав:IMPRINTER
Прежде чем брать кредит, давайте сообща составлять и пополнять список бирж, которые блокируют средства пользователей и требуют предоставить источники происхождения средств. В моём списке: Bittrex, Bitfinex, Gate.io, CEX.io.
и Бинанс иногда требует.Но это дело случая.Обычно, когда им неудобно решать вопрос, они начинают руки выкручивать.Лучший способ - в соцсетях бурю разгонять, если по хорошему не получается.Хотя пока нет регуляции, мы бесправны.
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Кучинелли
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Додано: Вів 24 січ, 2023 12:36
Кучинелли написав: Dr_English написав:IMPRINTER
Прежде чем брать кредит, давайте сообща составлять и пополнять список бирж, которые блокируют средства пользователей и требуют предоставить источники происхождения средств. В моём списке: Bittrex, Bitfinex, Gate.io, CEX.io.
и Бинанс иногда требует.Но это дело случая.Обычно, когда им неудобно решать вопрос, они начинают руки выкручивать.Лучший способ - в соцсетях бурю разгонять, если по хорошему не получается.Хотя пока нет регуляции, мы бесправны.
вы про блокировки при заведении денег с карт?
или при заведении денег с блокчейн-кошелька тоже?
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IMPRINTER
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