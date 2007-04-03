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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:17
Кучинелли написав: чик написав:Кучинелли
ташник давал 21500, потом 23100. сча тормознули трохи, но дж считает пойдёт на 25
на месте витахи ждал бы минимум безубыток.
Даже прибыль
выше 24.Вот тут часто бывают неожиданности...ну удачи ему в любом случае.
Зараз пішли вниз по ціні, трохи пощупали ціну 23000, та летимо униз. Як вважаєте, у найближчий час ще повернемось у діапазон 23-24к? Чи потрібно було виходити по 23к? Зі збитком, але меншим, ніж зараз, якщо продати по ціні 22500.....
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