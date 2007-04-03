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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3185318631873188
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:17

  Кучинелли написав:
  чик написав:Кучинелли
ташник давал 21500, потом 23100. сча тормознули трохи, но дж считает пойдёт на 25 :? на месте витахи ждал бы минимум безубыток.


Даже прибыль :) выше 24.Вот тут часто бывают неожиданности...ну удачи ему в любом случае.


Зараз пішли вниз по ціні, трохи пощупали ціну 23000, та летимо униз. Як вважаєте, у найближчий час ще повернемось у діапазон 23-24к? Чи потрібно було виходити по 23к? Зі збитком, але меншим, ніж зараз, якщо продати по ціні 22500.....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:21

vitaxa2006

как вариант продать щас, потом откупить дешевле )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:40

  vitaxa2006 написав:
  Кучинелли написав:
  чик написав:Кучинелли
ташник давал 21500, потом 23100. сча тормознули трохи, но дж считает пойдёт на 25 :? на месте витахи ждал бы минимум безубыток.


Даже прибыль :) выше 24.Вот тут часто бывают неожиданности...ну удачи ему в любом случае.


Зараз пішли вниз по ціні, трохи пощупали ціну 23000, та летимо униз. Як вважаєте, у найближчий час ще повернемось у діапазон 23-24к? Чи потрібно було виходити по 23к? Зі збитком, але меншим, ніж зараз, якщо продати по ціні 22500.....


Рынок не предсказуем. Может пойти вверх, а может и вниз. Легче всего купить ниже 20к и ждать 70-80к для продажи (100к сильно хайпово, лучше продать заранее). В вашем случае думаю год-два и можете удвоить свои деньги если просто будете ждать
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:40

  IMPRINTER написав:vitaxa2006

как вариант продать щас, потом откупить дешевле )


Та ні, я не трейдер. В ці ігри не граю
vitaxa2006
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  #<1 ... 3185318631873188
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