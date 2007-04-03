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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3185318631873188
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 13:17

  Кучинелли написав:
  чик написав:Кучинелли
ташник давал 21500, потом 23100. сча тормознули трохи, но дж считает пойдёт на 25 :? на месте витахи ждал бы минимум безубыток.


Даже прибыль :) выше 24.Вот тут часто бывают неожиданности...ну удачи ему в любом случае.


Зараз пішли вниз по ціні, трохи пощупали ціну 23000, та летимо униз. Як вважаєте, у найближчий час ще повернемось у діапазон 23-24к? Чи потрібно було виходити по 23к? Зі збитком, але меншим, ніж зараз, якщо продати по ціні 22500.....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:21

vitaxa2006

как вариант продать щас, потом откупить дешевле )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:40

  vitaxa2006 написав:
  Кучинелли написав:
  чик написав:Кучинелли
ташник давал 21500, потом 23100. сча тормознули трохи, но дж считает пойдёт на 25 :? на месте витахи ждал бы минимум безубыток.


Даже прибыль :) выше 24.Вот тут часто бывают неожиданности...ну удачи ему в любом случае.


Зараз пішли вниз по ціні, трохи пощупали ціну 23000, та летимо униз. Як вважаєте, у найближчий час ще повернемось у діапазон 23-24к? Чи потрібно було виходити по 23к? Зі збитком, але меншим, ніж зараз, якщо продати по ціні 22500.....


Рынок не предсказуем. Может пойти вверх, а может и вниз. Легче всего купить ниже 20к и ждать 70-80к для продажи (100к сильно хайпово, лучше продать заранее). В вашем случае думаю год-два и можете удвоить свои деньги если просто будете ждать
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:40

  IMPRINTER написав:vitaxa2006

как вариант продать щас, потом откупить дешевле )


Та ні, я не трейдер. В ці ігри не граю
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:28

vitaxa2006
23100 был глобально оч сильный уровень, если хотели выйти пусть и с убытком, то припозднились. теперь никто не скажет, куда пойдёт рынок. на вашем месте я бы подождал до 1февраля, глянул на реакцию рынка и тогда уже решал, если так срочно нужны деньги. но возможно никакой реакции не будет и все ожидания отыграны. если есть возможность не продавайте всё хотя бы...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:49

vitaxa2006

Точный ответ не знает никто.Есть вероятности развития событий.Гораздо большая вероятность на текущий момент, что цена ещё вырастет.После коррекции, которая уже началась.Чем будет глубже коррекция, тем будет страшнее казаться, что поезд ушёл,нужно перебороть это чувство.Коррекция может дойти и до 18-19.В процентах для крипты это мелочи.Но более вероятно, что уже скоро будет очередной рывок к 25.Я конечно не могу гарантировать это событие, но вероятность его высока.А вот если такое случится, то тогда уже с 25 пойдём на 18-19.Там лучше продать, т к 30-40 сразу не будет.
Итог - 67% что лучше подождать, 33% что лучше продать с малым убытком.Но опять же я если бы и продавал, то с целью откупить дешевле обратно.
Окончательный итог - ждать.
Кучинелли
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