Зараз пішли вниз по ціні, трохи пощупали ціну 23000, та летимо униз. Як вважаєте, у найближчий час ще повернемось у діапазон 23-24к? Чи потрібно було виходити по 23к? Зі збитком, але меншим, ніж зараз, якщо продати по ціні 22500.....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 січ, 2023 13:17
Зараз пішли вниз по ціні, трохи пощупали ціну 23000, та летимо униз. Як вважаєте, у найближчий час ще повернемось у діапазон 23-24к? Чи потрібно було виходити по 23к? Зі збитком, але меншим, ніж зараз, якщо продати по ціні 22500.....
Додано: Сер 25 січ, 2023 15:40
Рынок не предсказуем. Может пойти вверх, а может и вниз. Легче всего купить ниже 20к и ждать 70-80к для продажи (100к сильно хайпово, лучше продать заранее). В вашем случае думаю год-два и можете удвоить свои деньги если просто будете ждать
Додано: Сер 25 січ, 2023 16:40
Додано: Сер 25 січ, 2023 19:28
vitaxa2006
23100 был глобально оч сильный уровень, если хотели выйти пусть и с убытком, то припозднились. теперь никто не скажет, куда пойдёт рынок. на вашем месте я бы подождал до 1февраля, глянул на реакцию рынка и тогда уже решал, если так срочно нужны деньги. но возможно никакой реакции не будет и все ожидания отыграны. если есть возможность не продавайте всё хотя бы...
Додано: Сер 25 січ, 2023 19:49
vitaxa2006
Точный ответ не знает никто.Есть вероятности развития событий.Гораздо большая вероятность на текущий момент, что цена ещё вырастет.После коррекции, которая уже началась.Чем будет глубже коррекция, тем будет страшнее казаться, что поезд ушёл,нужно перебороть это чувство.Коррекция может дойти и до 18-19.В процентах для крипты это мелочи.Но более вероятно, что уже скоро будет очередной рывок к 25.Я конечно не могу гарантировать это событие, но вероятность его высока.А вот если такое случится, то тогда уже с 25 пойдём на 18-19.Там лучше продать, т к 30-40 сразу не будет.
Итог - 67% что лучше подождать, 33% что лучше продать с малым убытком.Но опять же я если бы и продавал, то с целью откупить дешевле обратно.
Окончательный итог - ждать.
Додано: Сер 25 січ, 2023 23:55
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
бодренько пошли...
Додано: Чет 26 січ, 2023 17:19
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:57
проспать такой сквиз значит не так сильно деньги нужны...
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Ну до 24 не дошли, поэтому не нужно нарушать сладкий сон человека
ты правильно вспоснил о фундаменте. до ставки то осталось недолго.Теоретически до неё не должны сильно уйти ни в одну из сторон.
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