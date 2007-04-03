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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:29
Кучинелли написав:vitaxa2006
Точный ответ не знает никто.Есть вероятности развития событий.Гораздо большая вероятность на текущий момент, что цена ещё вырастет.После коррекции, которая уже началась.Чем будет глубже коррекция, тем будет страшнее казаться, что поезд ушёл,нужно перебороть это чувство.Коррекция может дойти и до 18-19.В процентах для крипты это мелочи.Но более вероятно, что уже скоро будет очередной рывок к 25.Я конечно не могу гарантировать это событие, но вероятность его высока.А вот если такое случится, то тогда уже с 25 пойдём на 18-19.Там лучше продать, т к 30-40 сразу не будет.
Итог - 67% что лучше подождать, 33% что лучше продать с малым убытком.Но опять же я если бы и продавал, то с целью откупить дешевле обратно.
Окончательный итог - ждать.
дж уже такой же процент даёт за откат, умеют ребята в воздухе переобуваться. ильюха съехал на 24 с 30-40. ташника побрили на 23800, но продолжает искать шорт. кстати, из тех кого слушаю-читаю он единственный, кто чётко почти 2недели взад озвучил уровень 23100, как крайний и важный, а сча многие уже подхватили...
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чик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:06
чик написав:
из тех кого слушаю-читаю он единственный, кто чётко почти 2недели взад озвучил уровень 23100, как крайний и важный, а сча многие уже подхватили...
Значит не тех читаешь
...Уровень 23 все видели, т к 22700 прошлый локальный хай и при снятии шортистов за этим уровнем цена по инерции должна была дойти примерно до 23 - всё очень просто.а вот 25 под вопросом, т к 23 может уже быть законченная 5ти волновка, а может только 3я волна и далее ещё 5я до 25.Никто этого не знает. поэтому рынок и протормозил...до выяснения.
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Кучинелли
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:47
Кучинелли
да я и сам видел 23 на 3х месячном графике. имел ввиду, что ни дж ни илья неозвучивали его или пропустил
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чик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 20:21
Кучинелли
Вам лучше за собственным зрением следить. Прежде чем написать я смотрел дневные свечи на графике в Libertex. И я знаю, что пишу. Что касается события - это действительно оказалось слухом. Но рост произошёл и я не в угадайку играл, а прямо сказал чего ожидаю. А вам удачи с поверхностным анализом бессмысленных монет.
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